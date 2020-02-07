郭富城發文澄清。（圖／翻攝自aaronkwokxx IG）

武漢肺炎疫情肆虐，因不滿政府拒絕全面封關，香港醫管局員工陣線（HEAE）發起長達5天「醫護罷工」，引來社會正反兩極評論。天王郭富城IG近日被網友發現關注醫管局員工陣線，被質疑是支持港護罷工的一員，郭富城今(7日)稍早緊急滅火，喊冤強調是帳號被盜。

香港醫護罷工運動今進入第5天，不少診所醫院都受到影響，約有5000人參加。近日有網友發現，郭富城IG關注了醫管局員工陣線官方IG，推測是表態支持罷工，郭富城稍早則出聲，說：「本人現正在美國準備2月8日康州站之演唱會。剛由公司資訊科技部門同事通知，本人之IG 帳戶@aaronkwokxx，被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形」。

郭富城更說，目前先封鎖帳號，停止運作與發文，直到帳號獲得安全保障再繼續營運，老婆方媛也按讚支持老公，網友回說：「我都祝城城好人一生平安，在心中」、「我相信你知道什麼是黑與白，工作加油」、「支持城城」、「知道，城城要注意身體，演唱會要大成功」。

(中時電子報)