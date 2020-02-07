封測龍頭日月光投控（3711）旗下電子設計製造（EMS）廠環旭電子（601231.SH）今（7）日公布2019年自結合併財報，歸屬母公司稅後淨利12.62億元（人民幣，下同），年增6.98％，每股盈餘（EPS）0.58元，優於前年0.54元。

於上海A股掛牌上市的環旭今日股價開低走跌，最低下跌3.29％至18.5元，早盤維持逾2％跌幅。母公司日月光投控同步開低，最低下跌3.72％至75元，盤中維持逾3.5％跌幅，在封測族群中表現偏弱。日月光投控下午將召開線上法說，公布2019年營運概況。

環旭2019年自結合併營收372.04億元，年增10.89％。其中，營收貢獻比重較高的通訊類、消費性電子類產品營收年增逾10％，工業類、儲存類產品營收年增逾30％，電腦類產品營收則年減16％。

環旭說明，去年通訊類及消費性電子產品營收成長，前者受惠增加新產品、主要客戶訂單增加，後者受惠穿戴產品銷量增加。工業類、儲存類產品則分別受惠客戶訂單成長及增加新客戶挹注。電腦類產品營收下滑，則是受貿易摩擦及主要客戶訂單減少影響較大。

環旭去年毛利率9.96％，低於前年10.86％。自結合併營業利益14.22億元，年增2.56％，營益率3.82％，低於前年4.13％。稅後淨利14.32億元，年增2.83％，其中歸屬母公司稅後淨利12.62億元，年增6.98％，每股盈餘0.58元，優於前年0.54元。

環旭表示，受系統級封裝（SiP）相關產品營收占比提高、非SiP產品毛利率略降影響，去年合併毛利率年減0.9個百分點。加上營業費用增加，使營業利益成長幅度低於營收，扣除非經常性損益後的歸屬母公司稅後淨利10.45億元，年減12.52％。

不過，環旭去年非經常性收益2.17億元、較前年虧損0.14億元顯著由虧轉盈。公司表示，主要受惠出售證券投資、理財產品等交易性金融資產的投資收益，以及政府補助等挹注，對歸屬母公司稅後淨利成長有顯著挹注效果。

(時報資訊)