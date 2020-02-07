去年房市買賣交易大增，全國買賣移轉棟數達30萬大關，依據內政部最新資料，繼承及贈與的移轉量也同步上揚，去年全國繼承移轉量5萬7677棟，相較2018年增加2.42%，而去年全國贈與移轉量4萬3956棟，比2018年增加2.16%，也創房市盤整以來、近四年新高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，由於人口老化及少子化影響，繼承移轉量逐年增加，而贈與移轉量在2016年房市緊縮時下滑，隨後市場回溫，不動產價值可期，贈與移轉量也持續走升，尤其遺贈稅以公告現值及評定現值計算，節稅效果佳，讓許多富爸媽選擇以贈與做資產佈局。

綜觀六都繼承及贈與量，去年跟前年相比大多增加，僅台南市兩項數據皆下滑，在繼承移轉量方面雙北量最多，台北市9,783棟、新北市10,959棟，雙北也是去年六都中繼承移轉量成長最多者，台北市增幅6.27%，新北市增幅4.10%，至於贈於移轉量最多者為新北市，共8,291棟，台北市位居第二共7,075棟。

郎美囡表示，利用遺贈可省去不少稅費負擔，如繼承免徵土地增值稅，在房價節節升高且少子化的趨勢下，多數父母選擇在百年後將房產留給子女，至於生前贈與可利用每人每年220萬元的免稅額來做規劃，不動產也可利用分割分次移轉來節稅，六都中雙北人口多，故繼承移轉量高，另一方面雙北房價高，利用遺贈的效果更顯著，至台南市的房價為六都最低，且去年買賣市場交易頗為熱絡，故資產佈局多放在一般交易市場，在繼承及贈與的量相對減少。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一上路後，出售繼承或受贈可能會被課重稅，不過近期有不少家長善用自用住宅重購退稅的方式達到節稅效果，因此想要讓兒女擁有房產的父母，可多加評估，並預先規劃，始能達到理想的效果。

(時報資訊)