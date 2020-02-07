遠傳(4904)統計2019年「電信帳單代收服務」，有6成以上的遠傳用戶使用過帳單代收服務，每月有高達數百萬次的交易量，成長力道驚人，延續「宅經濟」的成長氣勢，2020年元月的帳單代收服務交易金額在農曆新年的加持下，不僅再創新高，更有15%以上的月成長率。

根據遠傳2019年的年度觀察，「宅經濟」的成長動能也有顯著的改變，過去「電信帳單代收服務」以高度黏著手機遊戲的「宅男」為主，但現在「女力」崛起，女性消費占比在2019年從40%大幅提升至接近50%，包括家庭主婦、年輕女性等以往非手機遊戲的玩家，也紛紛以手機遊戲作為舒壓管道，此外，訂閱經濟的崛起也是2019年的重要消費力道的展現，無論是Google的YouTube Premium以及Apple的Arcade、TV+等娛樂性服務，都有明顯的增長。不過，貼圖的消費動能則在2019年罕見的微幅衰退，推測與多數用戶長期已經累積大量的貼圖有關。

至於傳統帳單代收服務主力的「遊戲內容」，遠傳觀察到明顯的產業變化，2019年新遊戲上市大成功的機率降低，交易量排行榜大多由舊遊戲佔據。因此廠商紛紛選擇以過往營運成功的平台遊戲推出手遊版本，提高爆發的機會。全新上市的遊戲，僅有《極速領域》成功搶進2019年的前十名榜單，究其緣由，包括成功切入手機社交賽車遊戲的市場缺口，以及遊戲具備完整的社群功能，都是《極速領域》能獲得市場青睞的關鍵因素。

遠傳帳單代收項目多元，代收內容從娛樂遊戲到民生必需的停車費代收，代收場域更從線上數位服務延伸到線下錢包實體通路的掃碼付費，彈性化的代收方式，在在滿足消費者及商家的需求，日前更推出跳脫過往電信業者只能服務自己用戶的「電信帳單」代收服務，領先業界推出「行動代收」，讓不是遠傳的用戶也可享受遠傳多元的代收服務，引起消費者廣大回響。此外，遠傳為擴大回饋用戶，即日起至3月底止，首次使用Google Play遠傳電信帳單代收服務，首筆消費最高可折抵60元。

(時報資訊)