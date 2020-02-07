光南贈口罩 三重人排隊塞爆兩路段 11:282020/02/07 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市三重區重新路上光南大批發，未發送前，排隊人潮爆表。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正義南路巷內也擠滿排隊民眾。（戴上容攝） 光南大批發7、8日將於分店贈送非醫療等級50萬片，新北市三重區重新路上光南大批發，未發送前，排隊人潮爆棚，從重新路繞行兩圈至正義北路，騎樓全擠滿排隊民眾。由於排隊人數眾多，排隊方向過於混亂，有民眾排錯方向，怒向工作人員抱怨、咆哮，場面一度火爆，險爆發衝突。 光南大批發日前於臉書表示，口罩是去年12月下單採購進口，因遇到反送中才導致春節期間到港， 4日抵達總公司，決定提供給需要的民眾，回饋社會公益贈送給政府立案的公益團體或單位，贈送的口罩為一般三層防護口罩，非醫療等級。 (中時 ) #口罩 #大批發 #免費 #排隊 #光南 也許您會感興趣 推薦閱讀 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 當口罩成為搶手年貨 04:092020/02/05 兩岸藝文 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 11:002020/02/05 生活 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 口罩實名制上路 民間地圖＋LINE聊天機器人幫你查 10:262020/02/06 科技 戴口罩擔心爆痘爛臉？四招保養秘訣維持水煮蛋肌 12:532020/02/06 美妝 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 生活熱門新聞 防疫少去危險地！ 專家：這款用餐場所也先跳過 - 生活 李文亮過世 數萬陸網友出征湖北官方微博：狗官出來 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 不聽勸硬要搭高鐵！ 女遭攔截最後搭救護車回家 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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