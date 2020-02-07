正義南路巷內也擠滿排隊民眾。（戴上容攝）

光南大批發7、8日將於分店贈送非醫療等級50萬片，新北市三重區重新路上光南大批發，未發送前，排隊人潮爆棚，從重新路繞行兩圈至正義北路，騎樓全擠滿排隊民眾。由於排隊人數眾多，排隊方向過於混亂，有民眾排錯方向，怒向工作人員抱怨、咆哮，場面一度火爆，險爆發衝突。

光南大批發日前於臉書表示，口罩是去年12月下單採購進口，因遇到反送中才導致春節期間到港， 4日抵達總公司，決定提供給需要的民眾，回饋社會公益贈送給政府立案的公益團體或單位，贈送的口罩為一般三層防護口罩，非醫療等級。

(中時 )