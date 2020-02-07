大陸央視網7日發表央視快評，重申中共中央總書記習近平5日主持中央全面依法治國委員會第三次會議時強調，要在中共中央集中統一領導下，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，從立法、執法、司法、守法各環節發力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工作提供有力法治保障。

快評稱，習近平在重要講話指出，要構建系統完備、科學規範、運行有效的疫情防控法律體系。應對疫情，一方面要用好法律「工具箱」中的現有資源，如《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》等，要以此為準繩依據，嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延；另一方面，對不符合社會發展、時代變化、現實情況的條例條令要靈活應用、及時修訂，因時而動、因事制宜，以此為契機完善疫情防控相關立法，加強配套制度建設，完善處罰程式，強化公共安全的法制保障。

快評指出，此次疫情暴露了有法不依、工作落實不力等一些問題和短板。習近平指出的野生動物保護、暴力傷害醫務人員、藉機哄抬物價、捐贈物資監管等問題，都是當前人民群眾最關心、造成社會影響較大的重要領域。立法司法執法部門要找痛點、疏堵點、解難點，讓疫情防控有法可依，在防控過程中執法必嚴、違法必究，以有力的法治手段回應百姓的民生期待。

快評強調，越是在緊急的時候，各級政府越需要以依法行政彰顯建設法治政府、責任政府的決心。不能為了追求立竿見影的效果，就不顧基本的法律原則，搞簡單粗暴的「一刀切」。要恪守法治底線，保持治理定力，加強風險評估，依法審慎決策，依法保障人民群眾的生存權、治療權、知情權，積極引導人民群眾學法、懂法、用法，在處置重大突發事件中推進法治政府建設。

快評認為，法治是定紛止爭的有力武器。疫情防控越是到最吃勁的時候，越要堅持依法防控，在法治軌道上統籌推進各項防控工作，保障疫情防控工作順利開展。

(中時 )