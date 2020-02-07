桃園市今年將有三處社會住宅完工，5月起陸續受理申請承租，各社宅的地下停車場將採聯合委外經營模式（OT）營運，為使住戶入住時即有廠商營運，桃園市政府7日公告，三處社宅停車場、合計794個汽車停車位及1,743機車停車位，將展開招商。

八德一號、八德二號及蘆竹二號基地社會住宅等三處，已分別於2017年7月起陸續開工，自2020年5月起陸續完工。考量住戶、周邊居民及使用社福設施民眾停車需求，三處住宅停車場將採合併經營、維護及管理方式，並依促參法採OT方式，委託民間經營，藉由引進民間廠商資金、專業技術與創意，達到民間賺錢、政府省錢、民眾享受的三贏局面。

八德一號、八德二號及蘆竹二號基地社會住宅分別位於八德重劃區及大竹地區，規劃B1～B3為地下停車場，總計提供794個汽車停車位及1,743機車停車位。

住宅發展處處長莊敬權表示，八德一號基地、八德二號基地及蘆竹二號基地社會住宅預計於109年5月起開放申請受理，提供總戶數1,188戶，除了社會住宅住戶，停車場亦規劃開放予洽公民眾及附近居民使用，加上八德重劃區開發快速及大竹地區週邊道路雍塞急需停車位，未來本停車場預估利用率指日可待。

(工商 )