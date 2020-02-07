苗栗縣竹南鎮1名70歲老婦，在網路上認識自稱是「伊拉克飛行員」的帥哥，天天噓寒問暖追求，將老婦哄的心花怒放，天天都是少女心爆發，聽到對方還說要送一箱美鈔給她時，更感開心，由於對方要她先支付20萬元運費，老婦言聽計從趕緊到銀行匯款，幸好行員發現2人根本沒碰過面，及時說明阻止，才讓這個詐騙伎倆曝光，保住她的退休老本。

竹南警方表示，日前接獲土地銀行竹南分行謝姓行員報案，稱有1名老婦人，疑似遭詐騙臨櫃匯款新臺幣20萬元，警員吳心雅、王景威立即趕往現場了解；經了解，老婦利用臉書認識1名男網友且自稱自己是伊拉克飛行員，欲寄一箱裝有美金的包裹予老婦。

警方調查，因這名男子辯稱自己位於伊拉克戰區不便支付運費，請老婦先行支付運費新臺幣20萬元，但兩人根本沒見過面，竟然就能夠利用簡訊跟語音差點騙到這些錢，也感嘆民眾對於法律觀念不足，盼望利用這次機會多加宣導。

警方則呼籲民眾，遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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(中時電子報)