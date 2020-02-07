武漢肺炎疫情擴散，人心惶惶，民眾為了防疫大舉搶購口罩。鴻海集團富士康宣布，旗下工業富聯（FII）5日已在深圳龍華園區試產口罩，計畫在月底達到日產能200萬片，以滿足集團員工防疫需求。

富士康6日晚間表示，由於全球各地都出現口罩搶購潮，導致供應短缺，因此集團在龍華園區導入口罩生產線，並於5日順利試產，目前該產線正在申請產品認證。

富士康指出，自產的口罩將作為廠區防疫使用，預計相關產能在2月底達到日產200萬片，滿足集團員工需求，並視情況對外支援，預計對公司經營業績影響不大。

富士康也說，利用自身在生產管理、市場偕同、技術輸出等方面的能力和優勢，打通原材料採購、設備製造、產品生產等產業鏈，從源頭增加醫用口罩的生產供應。

此外，鴻海集團內部也在研發一款APP，讓員工可以每天登錄健康狀況報告，透過大數據分析，掌握員工健康狀況動態，提高應對疫情的速度。

(中時電子報)