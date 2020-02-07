勇士「浪花弟」克雷湯普生成為捐贈物資給大陸的首位NBA球星！眼見中國大陸疫情嚴重，克雷湯普生特別在微博錄製影片，除了允諾將會盡可能捐贈口罩給大陸，更用中文說出，「武漢加油！中國加油！」期盼大陸趕緊擊敗武漢肺炎。

「中國的粉絲，好久不見！」克雷湯普生在微博表示，「我知道你們每天都在和病毒作戰，但是只要我們相信彼此，就一定能打敗新型冠狀病毒，請你們相信我會跟你們同在，我的湯普生家庭基金將繼續捐贈盡可能多的口罩防治疫情散播。」

克雷湯普生成為第1位公開承諾捐贈物資給大陸的NBA球員，或許難免給予外界一種他的球鞋代言公司(安踏)包裝或行銷手段感覺，起碼他公開允諾贈送目前大陸最需要的防疫物資口罩，已經是其他眾多NBA球星所做不到的事情了。

克雷湯普生「善行」不僅於此，先前大陸CBA新疆球員阿不都沙拉木前十字韌帶撕裂，前往美國準備手術，也是克雷湯普生幫忙聯繫美國方面的主治醫生，只因阿不都沙拉木曾在勇士發展聯盟球隊打過球，可見浪花弟多麼樂於助人！

(中時 )