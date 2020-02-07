中共黨媒《環球時報》7日發表社評，向新冠肺炎「吹哨者」與犧牲者李文亮醫師致敬，指出李文亮醫生7日凌晨不幸被新冠肺炎奪去了生命。他的英年早逝令人非常難過。新冠肺炎迄今的死亡病例大多發生在中老年身上，年僅34歲的李文亮醫生是逝者當中非常年輕的之一，這尤其令人唏噓，令人悲慟。

社評稱，李文亮醫生是武漢中心醫院的一名醫師，他是去年12月最早預警這場危險病魔的8名醫生之一。回過頭看，他的專業性警覺尤其令我們對他產生了敬意，他當時發出的警報沒有立即受到重視，反而被訓誡，這件事為社會開展反思提供了一個有觸動的樣本。

社評指出，去年12月，人們對新冠肺炎的認識還很有限，李文亮能夠把這個消息傳出去，率先在專業人員的範圍內拉響警報，這是他高度專業性表現的一部分。在人們後來的追述中，發現他在平時的工作中就展現了令人尊敬的醫德。醫生在傳染病爆發的時候就是戰士，醫院就是戰場，李文亮的因公殉職英勇、樸實，尤其讓人心痛。

社評表示，李文亮的多名同事也都染上了新冠肺炎，他所在的武漢市中心醫院成為了這場與病魔殊死戰爭中最激烈的戰場之一。李文亮未能倖免於奪命之禍，說明了這場戰鬥的艱巨和複雜。

社評強調，值此危急關頭，我們大家必須團結起來，為了挽救更多患者的生命，為了避免更多的人被染上李文亮醫生等人最早警告的病魔而竭盡全力。現在全國都在增援武漢和湖北，我們必須打贏這場戰爭。

(中時 )