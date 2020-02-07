為保障防疫期間勞工權益，避免隱匿疫情，杜絕防疫缺口，今(7)日上午教師團體，婦女團體及工會團體等社運團體召開記者會，要求政府「防疫照顧假」應全薪照給，防疫期間勞工接受隔離治療及配合防疫措施之行為應列為公假，並修法讓「家庭照顧假」不再併入事假，全薪計給。

因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，教育部日前宣布高中以下學校延後開學2周，然而社運團體指出， 延後開學對薪資較高者影響較小，但對薪資中下勞工來說影響甚大，所面臨的問題不只是薪資變少、縮衣節食，還有房租及孩童學費，當低薪勞工面對這樣的問題時，也構成另一個社會不穩定的因素。

全國教師工會總聯合會理事長張旭正表示，勞動部次長林明裕周一(3)對民眾黨立委賴香伶「防疫照顧假期間以就業保險協助支薪」的提議，是以全國千萬名勞工都請防疫照顧假，政府補貼需支出2000億的回應，根本「牛頭不對馬嘴」；根據教育部統計資料顯示，12歲國小、幼兒園全體學童人數173萬5157人，以目前勞工平均月薪是4萬4356元，防疫照顧假天數11天(含兩周休2日)，並考慮同一家戶兩胎以上的權數0.7，乘以50％(政府負擔)，所需金額約新台幣99億元，如果不計私幼家長，則減少到約77億元，並非如林次長誇大其詞的天文數字。

張旭正指出，行政院人事行政總處和勞動部都已表明，「防疫照顧假」給假不給薪，薪資部分必須勞資雙方協議決定，如果因無法照顧要送孩子到安親班，反而增加家庭開銷和群聚感染風險，怎麼做對年輕父母都是艱難的選擇。

對此社運團體提出3大訴求：

1.防疫照顧假，薪資要全給：公部門全體受僱者由政府負擔，私人企業受雇者則由雇主及政府負擔半數。

2.特別立法，保障勞工權益：比照SARS期間儘速特別立法，將防疫期間勞工接受隔離治療及配合防疫措施之行為列為公假薪資照給。

3.家庭照顧假，七天要有薪，儘速修正「性別工作平等法」，讓7天「家照顧假」不再併入事假，並由雇主給付全薪。

(中時 )