婦女新知基金會今上午召開記者會，要求「防疫照顧假，薪資要全給！家庭照顧假，7天要有薪」。對此，勞動部表示，「防疫照顧假」是為防疫應變的特別措施，並非公假性質，未強制雇主應付薪資。

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，及國內防疫需要，中央流行疫情指揮中心決定全國高中職（含）以下學校延後2週開學，以積極預防校園群聚感染發生。

勞動部表示，針對12歲以下學童的家長，若有親自照顧學童之需求，在2月11日至2月24日期間，受僱的家長其中1人得請「防疫照顧假」，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

勞動部指出，「防疫照顧假」是為防疫應變的特別措施，並非公假性質，未強制雇主應付薪資。勞動解釋，這是可以讓有12歲以下子女的受僱家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定，如家庭照顧假、事假、特別休假等同時併行，勞工如有符合性別工作平等法或勞動基準法所定假別的請假條件，也可妥為運用，希望勞雇雙方共體時艱，共同為防疫而努力。

另外，婦女新知基金會要求修正性別工作平等法，讓7天「家庭照顧假」不併入事假，應以全薪計，勞動部指出，因涉及勞雇雙方權益及給薪來源，將參酌各界意見，審慎評估。

(工商 )