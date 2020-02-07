高雄市議會民進黨團7日響應「我OK、你先領」的口罩禮讓運動，同時質疑高雄巿長韓國瑜戴口罩時機，違反「一不三要」原則。韓巿府則回應，韓是全程戴口罩，並非刻意又換一個戴，且對於疫情，也有因地制宜的作法。

民進黨團議員林智鴻、陳致中、郭建盟等人7日響應網路上的「我OK、你先領」的口罩禮讓運動，呼籲把口罩留給真正健康弱勢的人，另也質疑韓國瑜日前在戶外的公開行程，在場只有他一個人戴口罩，違反「一不三要」原則。

綠營認為，政治人物的言行動見觀瞻，韓國瑜身為高雄巿長，在戶外的公開行程自己戴口罩，到了室內卻又常拿下口罩。對此高巿府新聞局長鄭照新7日再度說明，韓是上一個行程就戴口罩，並非在下一個行程才拿新的戴。

鄭照新表示，防疫需要中央與地方合作，新型肺炎因為是新的病毒，防疫經過一段摸索，起初有人呼籲戴口罩，但後來又有新措施，雖然外界對中央有批評，但應該多點體諒，就像高雄是一級開設，也有因地制宜的作法。

(中時 )