武漢肺炎疫情導致國際鋼價原料價格走跌，主要原料鐵礦砂價格距農曆年前跌逾15%，短期鋼市遭遇逆風；中鋼(2002)第一季盤價開低，隨著去年第四季國際鋼價走揚，中鋼擬於本月下旬開出的第二季盤價仍看漲，第二季盤價也有重大變革，因應產品有季盤及月盤之區別。
農曆年節期間，國際鐵礦砂價格反轉走跌，本周鐵礦砂價格甚至跌破每公噸80美元關卡，自農曆年前至目前，跌幅超過15%。
中鋼仍對鋼鐵後市看好，目前出貨維持正常，未受疫情影響。中鋼1月出貨量優於預期，2月接單量也可達標。中鋼預計2月21日將開出4月與第2季盤價，開出漲盤機率高。
受到主要原料鐵礦砂價格走跌影響，原先走漲的全球鋼價漲勢出現停滯，大陸現貨鋼價也走跌，不過，針對武漢肺炎疫情之影響，中鋼認為不須過度恐慌，若疫情能在2月得到控制，對鋼鐵產業影響有限，預估3月鋼價能夠上揚。
中鋼集團的中鴻(2014)本季以來鋼價連續兩個月全面調升，短期因國際原料價格回檔以及大陸鋼價回弱，使得3月鋼價可能轉趨平穩。
另外，中鋼開盤出現變革，預定2月21日舉行的廠盤會議，將開出4月與第2季的綜合型盤價，其中單軋廠、裁剪製管等用料，合計近60%的鋼材為月盤，更貼近市場變化，至於棒線、鋼材等約40%鋼材為季盤，以因應長期訂單料源之穩定性。
短期鋼市遭受到武漢肺炎疫情的變數，即將開出新月份盤價的大陸寶鋼以及越南河靜鋼廠盤價，將是重要觀察指標。
(時報資訊)
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