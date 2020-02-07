砷化鎵代工廠—穩懋(3105)1月合併營收20.17億元，年成長率達60.74%，表現亮眼，儘管大陸新型冠狀病毒疫情蔓延，衝擊到大陸地區智慧型手機銷售與製造，兩家美系外資認為穩懋今年營運仍可望受惠於蘋果新機需求，同步給予穩懋「建議買進」評等，不過其中一家將目標價由355元降至348元。

受惠於去年第4季旺季需求延續到1月，穩懋1月合併營收為20.17億元，月減11.97%，年成長60.47%。

儘管穩懋廠區都在台灣，大陸新型冠狀病毒疫情持續蔓延，大陸地區手機銷售及製造生產陷入停擺，穩懋亦謹慎看待，不過穩懋表示，5G相關智慧型手機、基礎建設等需求仍在，擴產計畫不會改變。

根據穩懋規劃，新增5000片的設備機台將陸續到位，今年第2季開始就會有產能貢獻，屆時月產能將從原有的3.6萬片拉升到4.1萬片。

兩家美系外資也針對穩懋發佈最新報告，其中一家美系外資在最新報告中指出，2019-nCoV爆發引發市場對穩懋的擔憂，但公司表示，其產能仍然很繁忙，主要是因大陸5G智慧型手機和基礎設施的RF本地化，如：穩懋是大陸設計PA公司HiSilicon、Vanchip和CETC的主要GaAs代工廠，我們認為，穩懋仍將是大多數華為手機和某些5G PA生產4G PA，且蘋果iPhone也對穩懋營收有貢獻。

美系外資認為，儘管大陸智慧型手機需求疲軟，但因智慧型手機PA需求強勁，穩懋第1季出貨量可望保持高水準，今年營運亦可望受惠蘋果新機需求，因而同步給予穩懋「建議買進」評等，其中一家目標價為345元，另一家則將目標價由355元降至348元。

(時報資訊)