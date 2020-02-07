為因應「鑽石公主號」郵輪傳出確診武漢肺炎遊客至雙北遊玩，北市府今早上針對2020台北燈節舉辦場域及大型觀光景點進行全面消毒作業，包含西門町紅樓、中華路兩側以及南港南興公園周邊的燈區範圍；大型景點包含龍山寺、故宮、101、中正紀念堂、忠烈祠、永康商圈周邊也將於今日完成消毒作業。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，因應新型冠狀病毒來襲，已協請環保局針對人潮聚集的大型觀光景點進行全面消毒，並請本市各觀光景點提升防疫措施，包含配置酒精或消毒水、測量體溫等防疫工作，讓遊客能逛的開心也安心。

另針對2020台北燈節將於明登場，觀傳局表示，除今日至西門、南港雙主場燈區範圍完成全面消毒作業，所有第一線工作同仁也將做好配戴口罩、測量體溫等健康自主管理，並於東、西區服務台、育嬰室、醫護站等三十多處服務區域配置酒精或消毒水供民眾使用。由於人潮眾多，也建議屆時參與燈節活動的市民朋友與遊客，觀賞燈區與活動時佩戴口罩、勤洗手，也籲請有呼吸道症狀之民眾落實自主管理，以維護自己與他人的健康。

(中時 )