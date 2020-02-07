初春賞櫻趣！2月份正處於台灣山櫻花期，許多桃紅色的花朵正陸續在淡水滬尾櫻花大道上嶄露頭角，雖然2月初有幾天氣溫較低，部分櫻花尚未完全盛開，仍有不少追櫻客專程走訪、一親芳澤。來這也能搭淡水輕軌，欣賞幾米可愛公仔，迎接美好春天。

能搭淡水輕軌，欣賞幾米可愛公仔，迎接美好春天。（林宜靜 攝）

近來武漢肺炎疫情升溫，有許多人都避免出門，然其實台灣沒有社區感染，注意好自身安全，戴口罩、勤洗手，還是可以安心出遊。新北市政府綠美化環境景觀處建議民眾，不妨帶家裡的大朋友小朋友們出門走走、欣賞美麗的山櫻花，還能參加「2020滬尾櫻花健行暨親子活動嘉年華」，賞櫻、健行同時更可以領取精美紀念品，一舉數得。

櫻花大道到轉角處一株櫻花悄然綻放。（圖取自新北市景觀處官網）

淡水一直是賞櫻勝地，其中位於北四線公路上的滬尾櫻花大道，每逢1至2月山櫻花期，道路兩側的花朵形成粉色隧道，遠可眺青山、近可觀紅花，美麗的自然景觀總是吸引許多追櫻客前來尋芳。

遠可觀青山，近可觀紅花。（圖取自新北市景觀處官網）

春節假期過後不妨攜家帶眷一同走訪櫻花大道，除了欣賞櫻花，更可以參加「2020滬尾櫻花健行暨親子活動嘉年華」，大小朋友一起活動筋骨、吸收大自然芬多精，養眼又健身，還能兌換精美活動紀念品。

因氣候影響，尚有部分櫻花未完全綻放。（圖取自新北市景觀處官網）

前往滬尾櫻花大道賞櫻不用煩惱塞車人擠人，隨著淡水輕軌的通車，賞櫻的民眾可於淡金鄧公站下車後往鄧公路方向步行，並左轉鄧公路，即可抵達綿延4公里長的櫻花隧道；或是搭乘市區付費巴士631、868至圳阿公站下車。

櫻花逐漸嶄露頭角。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)