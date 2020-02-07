大慶證券（6021）今（7）日公佈自結元月業績，單月稅前盈餘524萬元，稅後盈餘424萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.014元。

大慶證券之前已公布自結去（108）年業績，稅前盈餘5,064萬元，稅後盈餘3,475萬元，全年EPS為0.113元；其中108年12月稅前盈餘663萬元，稅後盈餘413萬元，單月EPS為0.013元。

(工商 )