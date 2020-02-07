大慶證券元月獲利424萬元 EPS0.014元 11:532020/02/07 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大慶證券（6021）今（7）日公佈自結元月業績，單月稅前盈餘524萬元，稅後盈餘424萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.014元。 大慶證券之前已公布自結去（108）年業績，稅前盈餘5,064萬元，稅後盈餘3,475萬元，全年EPS為0.113元；其中108年12月稅前盈餘663萬元，稅後盈餘413萬元，單月EPS為0.013元。 (工商 ) #EPS #大慶證券 #稅前盈餘 #稅後盈餘 #單月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-金融》京城銀1月EPS 0.39元，今年展望正向 17:222020/02/04 財經 麗豐 去年EPS 18.02元創高 04:102020/02/05 證券．權證 《美股》上季業績超預期，迪士尼盤後仍乏力 10:342020/02/05 財經 《外資》外資變心擁金釵，首選3佳麗 11:252020/02/05 財經 聯亞去年Q4獲利跳水 單季EPS腰斬僅1.17元 14:192020/02/05 財經 《半導體》武漢疫情發燙，盛群開工5天耳溫槍急單勝全年 15:572020/02/05 財經 亞德客-KY去年EPS為14.42元 優於市場預期 16:592020/02/05 財經 《其他股》鉅明Q1進入傳統次旺季，估今年營收及獲利雙升 11:082020/02/06 財經 網球》入圍單月最佳女雙 謝淑薇拜票 15:032020/02/06 體育 聯詠1月營收 歷史單月次高 04:102020/02/07 證券．權證 財經熱門新聞 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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