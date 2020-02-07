國民黨中央委員徐正文，近日因協調武漢台商包機返台，卻安插未在名單內的武漢肺炎確診病患在機上，而引起台灣朝野激憤，過去事蹟也被陸續起底，現國民黨青年團前總統長暨指定中常委李成蔭就爆料，徐正文對外的5大身分不是假的就是極具爭議。

李成蔭今(7日)在臉書表示，徐的湖北台灣同胞返台救援會長，完全不是正式協會，即使是臨時性的，目前也沒有會員、幹部出面證實，真有會員，在不知情的狀況下胡亂猛開記者會，遭到黨內同志提醒，卻依舊持續放話。

另外，他的大陸政協身分也極具爭議：李成蔭說，從其名片及活動照片可以發現，徐拿中華民國國籍，卻是北京市與蘇州市特邀政協委員，先前「還在活動上莊嚴的朗讀起習語錄」。

李前中常委認為，徐正文的台商會長身分，聲稱自己企業在黑龍江，那麼問題來了，想問「他一年待在黑龍江有多久時間呢？對外一再宣稱台商會長，但據名片內容，頂多常務副會長」，的確有『膨風』之嫌。

而最多媒體使用的頭銜，「台北市家長會長協會總會長」，該名前中常委也解釋，「台北市有幾個類似協會，包含『臺北市國小學生家長會聯合會』、『臺北市國中學生家長會聯合會』、『台北市家長協會』。

其中『台北市家長協會』已經發出聲明，徐正文並非會員，因此徐正文之總會長代表性是否足夠，值得深思。

而且，更爭議的來了，有媒體曾報導稱，他是「韓國瑜後援會」版主，但並非他所創立，而是在社團內與外面，利用這個職稱騙取信任，最後遭到管理員（社團權限高於版主）剔除後，才另起爐灶創建「韓國瑜後援會鋼鐵俠（備用）」，並「聲稱自己是被鬥掉的」。

前中常委也爆料，徐正文為通過國民黨立委初選參選，「搏版面衝撞黨中央，衝進中常會破壞開會，企圖破壞既有總統初選規則」。且黨中央日前宣布「具有大陸政協等大陸黨公職人員不得參選國民黨職，其不顧具有大陸地區政協身份」，但他仍舊執意參選。

他進一步指出，徐正文貴為中央委員，「至今沒有依照黨章規定籌措黨之經費，且全代會開會提案，『多次上台都在講與會議毫無關聯之內容』。另外他身為黨的大陸地區台商黨代表，依照過往台商慣例須繳交職務捐，『至今仍提不出收據』」。

最勁爆的是，「徐正文在台北經營的創業基地，只是單純的辦公室出租，談不上創業孵化，更令人驚訝的是，據媒體消息揭露，這個基地還積欠室內設計公司工程款500萬」。

(中時電子報)