游錫堃拜會國民黨立院黨團。（趙雙傑攝）

游錫堃拜會國民黨立院黨團。（趙雙傑攝）

甫就任立法院長的游錫堃今天在民進黨團總召柯建銘、祕書長林志嘉的陪同下拜會國民黨團，由於國會助理訓練營將在2月12日至14日舉行，規劃在2月14日當天舉行朝野協商，決定開議日期，因應防疫，國民黨團期盼能盡早開議，依規定，行政院長蘇貞昌最慢需在2月27日前向立法院施政報告。

游錫堃今天規劃接連拜會在野黨團，關心有無任何需求並釋出善意，首站先到國民黨團，由總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華接見，雙方談了近20分鐘。

游錫堃表示，希望未來朝野黨團相互合作下，也許有很多不同意見，但透過理性溝通、尊重多元聲音，因此上任時，期許大家共同建構多元理性的新國會。林為洲也呼應，期盼未來能開啟朝野合作契機，院長能多考慮一下在野黨、小黨的立場。

民進黨團日前預計開議日訂為2月21日或25日，游錫堃說，由於2月12日至14日將舉行國會助理新生訓練營，目前規劃在14日召集朝野協商討論開議日；依憲法規定，行政院長需在2月底前到立法院施政報告，考量228連假，推估最慢要在27日前開議。

為緩解受武漢肺炎疫情衝擊的產業損失，國民黨團將推出紓困條例，授權政院編預算撥補，會中研擬草案的蔣萬安預告下周將正式提出條例內容，希望朝野不分黨派共同支持防疫，立法院能盡速通過，游錫堃與柯建銘聽聞後持開放態度，游受訪時坦言自己比較不適合表達意見，對蘇貞昌防疫有信心。

(中時 )