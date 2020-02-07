客家大戲「娶個哺娘好過年」，13日晚間7時於卓蘭峨崙廟演出。（巫靜婷攝）

客家大戲「娶個哺娘好過年」，13日晚間7時於卓蘭峨崙廟演出。（巫靜婷攝）

農曆正月二十日天穿日，為客家族群特有的節慶，客委會於2010年訂定該日為「全國客家日」，苗栗縣政府推廣客家戲曲，邀請榮興客家採茶劇團，將於13日晚間7時，在卓蘭峨崙廟演出客家大戲「娶個哺娘好過年」，展演活動採免費入場，文化觀光局邀請民眾攜家帶眷，看戲尞天穿。

苗栗為客家大縣，保存客家傳統藝術，慶祝全國客家日，苗栗縣以客家戲曲為推廣項目，7日召開記者會宣傳，開場由劇中要角劉姿吟帶來客家戲唱段，其他演員精湛的特技翻滾演出，令看戲者驚喜連連，苗栗縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫、卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林出席，力推卓蘭美食與好風光。

文觀局長林彥甫說明天穿日的由來，在這天「男不下田、女不織布」，大家都放下工作讓大地休養生息，並以甜粄祭天，有保護環境、生生不息之意，結合天穿日「放尞」的理念，民眾看戲也能順道安排1日遊，欣賞卓蘭美景、品嘗卓蘭水果及美食。

客家大戲「娶個哺娘好過年」13日卓蘭登場。

林彥甫提到，客家戲曲中，結合了客語及戲曲的唱腔、身段，是客家人特有的藝術，呈現客家大戲「娶個哺娘好過年」，內容以詼諧的口吻、紮實的劇情，以及精采唱段、絕佳身段，演出長工俊興和窯工女兒菊英一波多折的戀情，有情人是否終成眷屬，有待民眾前來細細品味。

明天就是元宵節，記者會特別安排掀開「啟」字春聯橋段，象徵一年之計在於春，以鑼響提醒大家，立春萬物復甦，也是開始工作的好時機；另外，「鬧元宵」結合小燈籠與客語猜燈謎，謎底揭曉「雙喜臨門」，也寓意縣運昌隆，好運來。

(中時 )