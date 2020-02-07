高雄市凌晨發生一起當街擄人事件。一名男子在鳳山區光榮街附近，遭到多名男子毆打後，當街將被害人強塞進後車廂準備載離，卻遇到2名路過的見義勇為女子挺身阻止並大喊「不要這樣」，雙方一陣拉扯後被害人趁機逃離，歹徒也駕車逃逸，鳳山分局不到1小時內陸續逮捕5名嫌犯，初步釐清疑與債務糾紛有關。

昨(6日)深夜11點多，有4名不明人士開著白寶馬轎車到鳳山區光榮街，見到一名男子出現後，立刻一擁而上押住被害人，一陣毆打後還將被害男子塞進後車廂，剛好有2名路過女子目擊，立刻上前求情與呼救，一方面也打電話報警，雙方展開拉扯。

高雄市發生因債務糾紛街頭擄人案，被害人被見義勇為女子協助脫困，警方迅速1小時內逮捕5嫌。(戴志揚翻攝)

4名惡煞見押人不成，而且被害人還趁隙脫離，立刻開著車逃跑，警方獲報後出現快打部隊到場，但已不見人影。警方經過地毯式搜尋，發現做案用的白色寶馬轎車出現在五甲三路與三誠街口一間超商前，立刻動員警網前往逮人，不到1小時內就將5名嫌犯陸續逮捕到案。

警方調查，涉嫌押人的嫌犯與被害人有有債務糾紛，邵姓主嫌就帶著小弟找被害人談判，雙方一言不合引發衝突，被害人才險被押走，目前警方已依妨害自由及聚眾鬥毆等罪嫌移往高雄地檢署偵辦。

(中時電子報)