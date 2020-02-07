◎鑽石公主號曾泊基隆 陳時中：當初沒確診個案

蔡英文總統今上午到疾管署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 防疫同仁」；由於曾停靠基隆港的鑽石公主號遊輪，再添41例確診感染武漢肺炎病毒；衛福部長陳時中表示，郵輪當時停靠基隆港的時候沒有這樣確診個案，因此防疫系統沒有啟動。

◎台日互推成「人球」 寶瓶星號1700台人明返台

返台一波三折，麗星郵輪「寶瓶星號」搭載1709名台籍旅客，原定今日返台，但昨因政府宣布國際郵輪靠泊禁令，差點無法返國，疫情指揮中心原先希望讓29名外籍旅客先行在那霸下船，但遭日本拒絕，幾經溝通，麗星郵輪全船可望明日返抵基隆。

◎小金門豬隻安啦！產品輸大金門解禁

小金門將軍堡海灘日前發現1頭漂流死豬，農委會家畜衛生試驗所確檢帶有非洲病毒，金門縣防疫所對全鄉8家豬場採樣監測，並未發現異常情況，今（7）日起解除烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門的管制。

◎WHO反指港澳台疫情激增 蔡：有沒有台灣最清楚

蔡英文總統今上午到疾管署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁」；被問到世界衛生組織WHO指大陸疫情沒擴張，港、澳、台反有激增趨勢，蔡英文總統表示，「我們有沒有激增我們看得最清楚。」

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(中時電子報)