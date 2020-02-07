通話川普 習近平：陸經濟長期向好趨勢不變 14:192020/02/07 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席7日上午與美國總統川普通話，習近平表示，防疫工作正取得成效，有信心戰勝疫情，他也稱，大陸經濟長期向好發展趨勢不會改變。 央視報導，習近平7日上午應約與川普通電話。 習近平强调，新冠肺炎疫情發生以来，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰争。有關工作正在逐步取得成效。 習近平稱，「我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。」 (旺報 ) #習近平 #疫情 #經濟長 #趨勢 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普民調穩 甩彈劾紛擾 04:102020/02/04 全球財經 川普拚連任 首將對手鎖定彭博 04:102020/02/04 國際大事 川普國情咨文 偉大的美國回歸 04:102020/02/05 國際大事 影》國情咨文演說變造勢大會！川普狂讚經濟成就 09:172020/02/05 國際 影》川普打臉不握手 裴洛西怒撕國情咨文講稿 11:002020/02/05 國際 川普炫耀政績 裴洛西怒撕講稿 04:102020/02/06 國際大事 不是被打槍！怒撕川普講稿 國會女王曝失控主因 12:422020/02/06 國際 川普彈劾案只有他跑票 羅姆尼：良心不允許 20:462020/02/06 國際 川普躲過彈劾出席祈禱早餐會 暗酸羅姆尼跑票 22:542020/02/06 國際 川普秀無罪新聞批政敵惡毒 和柯林頓演說差很大 12:192020/02/07 國際 國際熱門新聞 梅根哈利退出 王室新4人組成形 - 國際 2020武漢風暴》再41人！鑽石公主號達61人確診 - 國際 CNBC：超過5萬航班取消 陸被隔離 - 國際 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 被嫌不像真王妃 凱特向她道歉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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