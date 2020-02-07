大陸國家主席7日上午與美國總統川普通話，習近平表示，防疫工作正取得成效，有信心戰勝疫情，他也稱，大陸經濟長期向好發展趨勢不會改變。

央視報導，習近平7日上午應約與川普通電話。

習近平强调，新冠肺炎疫情發生以来，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰争。有關工作正在逐步取得成效。

習近平稱，「我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。」

(旺報 )