因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心已將香港、澳門旅遊疫情建議至第二級「警示」（Alert）。外交部領事事務局針對香港、澳門居民來台限制進行說明，強調2月7日零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。

為確保國內公衛安全，強化人流入境控管，中央流行疫情指揮中心5日宣布，從中港澳地區入境的相關規定，只要是中國大陸人士皆暫緩入境，港澳人士在入境後則需居家檢疫14天，但外籍人士在14天內曾入境或居住過中港澳則暫緩入境。

外交部領事局7日公布香港、澳門居民來台措施：

一、自2020年2月7日零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。

二、香港、澳門居民不論2020年2月7日以前，已取得或持有我國有效入出境證件、已持有我國效期內居留證或自香港、澳門以外國家（地區）來臺者，入境後均須依我疫情指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」，進行居家檢疫14日。

三、遇有特殊事故有確實急須來台者，應出具香港、澳門政府發出的入出境證明紀錄，證明14天內確無中國大陸旅遊史後，以臨櫃書面方式提出來台申請（在香港或澳門者至本會香港辦事處或澳門辦事處；在海外地區者，至我駐外館處）。

(工商 )