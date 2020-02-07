友達(2409)公布季報，虧損幅度擴大，開盤後盤中一度重挫4％，不過，法人認為，面板價格逐步回升，友達積極進行轉型，整合上下游提高附加價值，加上今年面板供需可望改善，進一步讓友達虧損縮減，正面看待今年景氣谷底回升，友達股價盤中也由黑翻揚。

友達昨天公布去年第4季獲利，毛利率持續下滑至-2.4％，業外打銷太陽能事業資產減損，單季虧損88億元，每股虧損0.92元，累計2019年每股虧損2元，是2013年首次轉虧。

不過，從2019年開始，韓廠關閉LCD產能轉向OLED，台廠也調降稼動率因應，12月大尺寸面板價格谷底彈升，今年又有歐洲盃、東京奧運賽事帶動，帶動TV換機需求，隨著TV及商用PID(數位顯示器)大尺寸化持續，平均尺寸持續放大超過1吋，將帶動面板需求面積較2019年提升，面板產業供需情況有望進一步改善，由過剩逐漸轉趨平衡。

友達溢價公開收購凌華，逐步轉型為以面板為核心的智慧物聯方案營運商，法人正向看待本次收購案對友達轉型，透過有效投資，在轉型系統及解決方案營運上從事高端及利基型市場耕耘，藉此擺脫殺價競爭的面板環境，提高市場競爭力。

(時報資訊)