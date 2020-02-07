新北市45歲黃姓男子日前與32歲李姓妻子離婚，2人為了孩子監護權而爭吵不休，黃男昨日晚間竟教唆親友，到李女上班的彩券行砸店，將落地窗和櫃檯砸得面目全非，隨後上車逃逸，但警方調閱監視器以車追人，順利在三重將黃男等人逮捕到案，依毀損、恐嚇等罪嫌移送法辦。

據了解，黃男和李女因感情生變而分手，2人都想要孩子監護權，雙方曾為此多次爭吵都沒有共識，黃男一氣之下竟找來4名友人，到李女上班的彩券行砸店，想藉此逼李女放手。

昨日晚間7時許，4名惡煞持鐵棍和棍棒進入彩券行，一進門便對落地窗和櫃台一陣猛砸，導致店內擺設幾乎全毀，連屋頂都遭受波及，地板上則有滿滿玻璃碎片，場面怵目驚心，犯案男子在砸完店後立即逃逸。

警方調閱監視器以車追人，在三重逮獲正在「慶功」的黃男等人，黃男對犯行坦承不諱，警方訊後依聚眾滋事、毀損、恐嚇等罪嫌移送法辦。

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(中時電子報)