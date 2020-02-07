藝人曾之喬在今年1月下旬的小年夜當天，透過IG與臉書等社群平台，開心宣布與辰亦儒兩人結婚，不但收到許多圈內好友的祝福，很多粉絲出門遇到她，也會熱情說聲恭喜。昨天（6日）她PO文謝謝到星巴克買咖啡時，店員為她所寫下的祝福，結果引來好友王子（邱勝翊）問「肚子最近怎麼樣」的敏感問題，讓不少網友跟著好奇：「有小寶貝了嗎？」

曾之喬在IG表達好心情，引來好友王子搞笑問「肚子最近怎麼樣」。（圖／翻攝IG）

曾之喬在IG上傳一張自拍照，照片中的她戴上白毛帽和黑口罩，並穿著黑色大外套，到星巴克買飲料，結果被眼尖的店員認出，店員在送上課發時，默默在杯子寫下「新婚HAPPY」，讓曾之喬開心在社群平台公開表達感謝之意，「謝謝總是可愛的星巴克。」

曾之喬在IG表達好心情，老公辰亦儒也主動留言放閃。（圖／翻攝IG）

結果曾之喬的發言，引來好友王子開玩笑在底下留言：「肚子最近怎麼樣」，還附上一個眨眼微笑的調皮表情圖案，引來不少粉絲好奇狂問「要當乾爸了嗎」、「要問，最近喜歡吃酸的嗎」。

而對於王子的「關心」，曾之喬雖然沒有出面回應，不過老公辰亦儒，倒是很主動跳出來放閃，在該則貼文留言處留下：「新婚happy，陳太太」甜蜜新婚的好心情，完全藏不住。

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(中時電子報)