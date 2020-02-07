據陸官媒央視新聞報導，大陸國家主席習近平7日上午應約與美國總統川普通話。

習近平強調，新冠肺炎疫情發生以來，大陸政府和人民全力以赴抗擊疫情，並指出在全國動員、全面部署、快速反應下，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭，「有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情，大陸經濟長期向好發展的趨勢不會改變」。

(中時電子報)