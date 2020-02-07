太空人作弊案的懲處讓總教練辛屈(A.J Hinch)遭到禁賽1年，隨後球團予以解雇，辛屈受邀上《MLB Network》節目，是他丟了飯碗後首度發聲，他在節目釋出的預告中說，「時間會證明太空人的冠軍沒有汙點。」

太空人在2017年奪下世界大賽冠軍，卻在去年年底「東窗事發」被揭靠作弊獲取好成績，大聯盟調查後也祭出懲處，重罰球團500萬美元(約台幣1.5億元)，沒收兩年選秀權，總教練辛屈、總管魯諾(Jeff Luhnow)、前助理總管陶曼(Brandon Taubman)全部禁賽1年，隨後辛屈及魯諾都遭解雇。

辛屈在遭解雇後首度發聲，他明白這次作弊案最糟糕的，是大家瘋狂質疑2017年世界大賽冠軍的正當性，「這是一個公平的問題，每個人對於太空人的冠軍都有自己的結論。」辛屈進一步說，「但這支球隊聚集了優秀的選手，他們的天賦和才華都將由時間來佐證，時間會證明太空人的冠軍沒有汙點，不過我知道這個問題可能永遠也不會得到解答。 」

辛屈說，「我們必須活下去並往前走，且要在這項運動中變得更好。我甚至無法真的指出我們到底獲得甚麼好處，但我們的確打開那扇門，開啟外界對我們的質疑。」

辛屈受訪的節目明天才會正式播出，目前僅先釋出片段。

(中時 )