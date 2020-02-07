前「女F4」劉樂妍，在大陸演藝事業因為武漢肺炎爆發，幾乎全面停擺，日前透露拒絕某移民投資代言，事後卻感到後悔，因此引來批評聲浪，對此她則在微博宣告「未來下場」，更強調絕對不怕外人檢視。

劉樂妍透露之前有新加坡廠商找上門，邀約代言當地移民留學項目，但因為沒興趣移民新加坡，拒絕了相關代言工作，豈知事後卻又覺得後悔，因此引來批評聲浪，對此她在微博PO文強調未來不管接什麼代言或表演，自己絕對不會移民，更強調喜歡當個「中國人」，未來一定嫁在大陸，就算沒嫁也是老死在大陸的某個老人院裡，更放話：「歡迎大家來檢視我的未來，監視我的人生」。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

至於日前她在臉書高喊要放棄台灣國籍，一度引發網友疫論等著看好戲，豈知才過幾天就改口台灣不是一個國家，只是一個省籍，因此「台灣國籍」原本就不存在，加上被承認是「中國人」，所以從頭到尾都不需要放棄國籍。

(中時電子報)