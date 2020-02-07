武漢肺炎疫情重創觀光產業，旅行公會全聯會預估3個月將損失1200億產值，交通部長林佳龍表示，今日上午已經批准盡速協助旅行社取回代墊款，疫情這陣子對旅行業者造成停止接團、提早離境等損失，估計接近20億，短期紓困會立即啟動。

林佳龍說，疫情對觀光衝擊很大，已經研提觀光業紓困、復甦、振興等短中長期計畫，交通部短期可以做的，會透過觀光發展基金，還有以緩濟急的預算，馬上展開。

林佳龍指出，觀光業如何因應這次疫情做體質提升，總統府與行政院已指示研提特別條例與特別預算，行政院會進行跨部會彙整意見，盡快提出草案。交通部針對這次的紓困，對於觀光產業、運輸業，有一些具體措施，開始執行的部分，像是對於農曆春節期間，有些陸客團提早離境、兩岸之間出團或接團取消，影響到旅行社墊付款或是跟航空公司訂金，交通部會做彌補，協助旅行社度過難關。

除了減低觀光產業負擔、降低支出之外，接下來要擴大投資，配合未來前瞻計畫推動智慧觀光、數位轉型，各風管處、風景區、民間業者要投資或更新硬體設備，都會透過獎勵投資、融資的方法來協助，協調優先項目列入特別條例、預算。林佳龍強調，觀光業要化危機為轉機，但也要時間調整體質。

他說，疫情造成對旅行業者停止接團、提早離境，損失估計接近20億，未來疫情還會延續一陣子，希望投資到人力的培訓，例如導遊、領隊的品質提升，鼓勵司機學習外語；涉及到運輸業者的影響，先前有做遊覽車汽燃費減免，現在進一步擴大到牌照稅，交通部能同意減免的規費，會立即辦理，涉及跨部會，會積極來協調。

至於紓困預計投入多少？林佳龍表示，交通部內部有數字，但這還要經過行政院同意，在已經造成的損失，墊付款部分優先處理，紓困是希望不要去裁員或放無薪假，讓員工仍然領得到薪水，進一步針對觀光品質提升的計畫，之後會推出。

(中時 )