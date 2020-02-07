太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九出庭 12:272020/02/07 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九出庭應訊。資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 太陽花學運後周榮宗等人提自訴，指控前總統馬英九、行政院長江宜樺及警政署長王卓釣等涉犯殺人未遂罪，台北地院今開庭傳喚馬等人到庭，馬英九律師對於當庭勘驗的蒐證光碟不爭執，但認為應確認光碟中的民眾是自訴人；馬與江宜樺在法庭內帶口罩應訊。 北院今天在法庭上播放2014年3月24日陳抗民眾與警方，在行政院前爆發衝突的蒐證影帶；馬英九、江宜樺都委由律師發言，對蒐證光碟內容不爭執，王卓鈞律師說，驅離時王卓鈞不在現場無法表示意見。 (中時 ) #馬英九 #光碟 #江宜樺 #蒐證 #律師 也許您會感興趣 推薦閱讀 莫追窮寇，方是義理 04:102020/02/03 論壇廣場 找掮客拉訴訟業務 「美女馬拉松律師」被訴 12:272020/02/03 社會 國安私菸案 少校吳宗憲限境8個月 04:102020/02/04 社會新聞 吳宗憲想討回「9797條國安私菸」 委任律師：那是花錢買的 09:012020/02/04 社會 口罩1周限購2片 律師：接下來應嚴查囤積、哄抬行為 12:432020/02/04 生活 郝龍斌拜會馬英九談口罩之亂：分配及通路應調整 16:182020/02/05 政治 「醉後大律師」大鬧街頭 打警察踹警車 16:202020/02/05 社會 龐氏騙局轟動一時 律師：馬多夫重病垂死盼出獄 13:022020/02/06 國際 李進良盼EMMA考律師 原因竟是「診所官司多」 15:002020/02/06 娛樂 到底要不要戴口罩？網友：817說甚麼都對 16:082020/02/06 政治 社會熱門新聞 靠夫上位？武漢P4病毒所美女所長 升官像坐直升機 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 小護士進手術室暈了 醒來處女膜被重建 那裡也粉嫩緊緻 - 社會 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 - 社會 恐佈！61人確診公主號 2694人遊基隆 廟口夜市急消毒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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