太陽花學運後周榮宗等人提自訴，指控前總統馬英九、行政院長江宜樺及警政署長王卓釣等涉犯殺人未遂罪，台北地院今開庭傳喚馬等人到庭，馬英九律師對於當庭勘驗的蒐證光碟不爭執，但認為應確認光碟中的民眾是自訴人；馬與江宜樺在法庭內帶口罩應訊。

北院今天在法庭上播放2014年3月24日陳抗民眾與警方，在行政院前爆發衝突的蒐證影帶；馬英九、江宜樺都委由律師發言，對蒐證光碟內容不爭執，王卓鈞律師說，驅離時王卓鈞不在現場無法表示意見。

(中時 )