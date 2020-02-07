日本豐田汽車周五宣布旗下中國廠將停產到2月16日，較原先規畫的延後一周，而本田汽車則重申武漢廠將按照原定計畫停工至2月13日。

因武漢肺炎疫情擴散導致供應和物流中斷，豐田宣布旗下所有中國廠的停工時間，由原先宣布的到2月9日延後至2月16日。豐田汽車在中國有12家汽車組裝廠和零件製造廠。

本田則維持原計畫不變，將停工至2月13日。此前日媒報導，本田汽車在武漢市的工廠將至少延後至2月底復工。武漢是此次新型冠狀病毒疫情的重點疫區。

(時報資訊)