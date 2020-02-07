家登(3680)旗下光罩盒產品都在台灣生產，目前出貨沒有問題，隨著晶圓代工大廠持續布局先進製程，客戶對高階光罩載具需求仍強，今年第一季營運可望比去年同期成長，加上公司有擴產的計畫，今年營收挑戰逐季成長，全年獲利亦可望續揚。

去年受惠台積電等晶圓代工大廠布建先進製程，對家登EUV POD(極紫外光光罩盒)之需求強勁，公司2019年營收23.72億元，年增44.84%，創歷史新高紀錄。

家登2019年第四季因進入訂單入帳高峰，加上大陸轉投資逢汽車傳統旺季，單季營收達7.15億元新高，惟因發行庫藏股轉列員工分紅，列一次性費用，去年11月呈小幅虧損，預估去年第四季仍可獲利，2019年全年EPS估可達3元水準。

展望今年第一季，隨著晶圓代工大廠持續布局先進製程，有利於高階光罩載具需求，法人預期，公司今年第一季營收有望優於去年同期的成績，若武漢肺炎疫情在第一季末緩和，第二季需求有望快速拉升，公司今年營收將可逐季成長，營運也將再挑戰新高。

因應客戶需求，家登公司今年將擴增台南樹谷產能，並引進檢測設備，以控管品質、提升生產效率。

家登表示，今年規劃在樹谷廠擴增產線，目前已陸續進機安裝。同時，也將於同一廠區三樓興建無塵室，並導入更多高階檢測設備及自動化系統，藉此控管產品品質、提升整體生產效率，讓光罩與晶圓載具的出貨更加順暢。

家登去年前三季營運表現亮麗，2019年前三季營收16.57億元、年增約53%，創同期新高，受惠高毛利的EUV POD出貨大增，毛利率30.56%，年增11.92個百分點，稅後淨利1.88億元，EPS 2.73元，較2018年同期由虧轉盈。

(時報資訊)