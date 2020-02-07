中國武漢肺炎確診死亡病例持續急升，加劇投資人對相關經濟衝擊的擔憂。繼前一日飆升近3%，並創下1月23日來新高後，周五南韓KOSPI指數盤中下跌0.77%，為2,210.83點。韓元跌0.59%，報1,186.8兌一美元。

截至周四，在中國的武漢肺炎確診死亡病例達到636例，較前一日增加73例。世界衛生組織（WHO）表示，現在判定中國武漢肺炎疫情將達到高峰仍為時過早，但也表示中國的確診人數第一天出現下滑。

(時報資訊)