《韓股》陸確診死亡病例急升，韓股跌0.77％ 12:162020/02/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國武漢肺炎確診死亡病例持續急升，加劇投資人對相關經濟衝擊的擔憂。繼前一日飆升近3%，並創下1月23日來新高後，周五南韓KOSPI指數盤中下跌0.77%，為2,210.83點。韓元跌0.59%，報1,186.8兌一美元。 截至周四，在中國的武漢肺炎確診死亡病例達到636例，較前一日增加73例。世界衛生組織（WHO）表示，現在判定中國武漢肺炎疫情將達到高峰仍為時過早，但也表示中國的確診人數第一天出現下滑。 (時報資訊) #韓股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股漲0.77％ 12:162020/02/05 財經 《韓股》看好陸出手救經濟，韓股收漲0.36％ 15:232020/02/05 財經 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區疫情持續擴散 確診人數突破3萬人！ 00:242020/02/06 生活 《韓股》美股創新高，韓股大漲近2％ 12:162020/02/06 財經 武漢肺炎台灣增2例確診 首例確診已出院 16:102020/02/06 生活 《韓股》陸降美進口商品關稅，韓股飆升近3％ 16:142020/02/06 財經 財經熱門新聞 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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