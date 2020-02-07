徐正文臉書（摘自徐正文臉書）。

首批武漢台人返台，發生名單不符狀況，多出來的3人中，其中一人確診武漢肺炎，引發爭議。對此，徐正文6日發出聲明澄清，更引用《聖經》自訴心境，稱問心無愧！連許多基督教友也狂轟！今日徐正文再貼文嘆人心可怕後，就關閉臉書了！

武漢台商包機返台引爭議，徐正文先是6日在臉書發出8點聲明，表示因中央談判破裂，收到受困家屬請求，再三考量後才決定加入救援，最後也順利將台商送回。雖然過程中人力、物力資源不足，徐正文說，受困後援會成員的我們，始終沒有受到肯定，反被誤解，不一定需要掌聲，但不要污名化。

徐正文更引用聖經詩篇六十六篇六節「祂將海變成乾，眾民步行過河，我們在那裡因祂歡喜」作為結尾，表示聖經上說人沒有資格審判人，只有神！感謝主給我力量。阿們。

不過，徐正文的言論，連許多基督教友也大抓狂，直接灌爆徐正文臉書，怒批「如果要引用聖經，應該要用以賽亞書『惡人有禍了，他必遭災難，因為要照自己手所行的受報應』」、「耶穌今年真的很雖(衰)」、「詩篇第六十六篇第七節：『悖逆的人不可自高』」、「把聖經、神和主拖下水，有考慮過祂們的感受嗎」、「不可妄稱耶和華——你神的名；因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪」！

有網友直言，「請您用愛心說誠實話，因為您所言所行都被寫在生命冊上，神會審判也會給與公義。如同您說，人不可論斷人，只有神可以，但您上述難道沒有論斷? 這時候您的這些發言，是出於您個人還是神? 舌頭雖然是身體上一個小小的部分，卻能大大地自誇。都需警醒」！

還有教友表示，「神啊！他到底在說什麼，雖然我們沒有審判權，但拜託你不要侮辱神的名，你自己都說溜嘴了，你就是天真的以為，反正還會有飛機，所以應該第一班要回來的老弱婦孺，以及在武漢居無定所的台灣人再等下一班，擺明第一班是逃難用的，不是為了救援！你才閉嘴啦，還故意亂帶風向！讓其他人以為政府跟大部分的人民，不想救自己的同胞，真的是可惡到不行！你們到底葫蘆賣什麼藥，以為我們看不懂嗎！國家資源是這樣被你們濫用的嗎，還敢說他們等六年也會有身分證，滯留在武漢無家可歸的及生病的台灣人，還不知道撐不撐得了疫情結束，你們實在太可惡了，我們定不了你的罪，但你也逃不過上帝的審判」！

網友留言。（摘自徐正文臉書）

不知是否是網友砲轟太過猛烈，讓徐正文承受不住，徐今（7日）在臉書又表示，「病毒不可怕，人心才可怕，一件事看清了一些人」，並直言現在非常難過，呈現身心俱疲狀態。寫完這些話後，徐正文隨即關閉臉書，現臉書上查不到「鋼鐵俠徐正文」的動態資訊。

(中時電子報)