原定下月初在北京召開的全國兩會，隨時受武漢肺炎疫情影響生變，香港的人大、政協圈子也議論紛紛，有人擔心若如期赴京開會，大量人流聚集容易「中招」，據聞有資深政協委員向中聯辦反映，希望代為向中央獻言，建議兩會延期至四月底的勞動節假期。有政協更另類建議，必要時港區人大、政協可留港，透過視訊開會，地點首選中聯辨。

香港01報導，有政協委員指，打好抗疫戰是當前最緊急任務，若政協會議如常舉行，有一定潛在危險，部分人寧願請假缺席。值得注意的是，特首林鄭月娥日前再公布新措施，由本周六開始，從大陸入境的人士全部需要強制接受檢疫14天，包括香港人，這對人大、政協北上回港後構成重大障礙，尤其不少政協都是千億商業王國的掌舵人，如果回港要家居隔離，影響不輕。

據聞，近日有資深政協委員向中聯辦反映，希望代為向中央獻言，建議兩會延期至四月底、五月初的勞動節假期，一來可善用大陸長假期補開會議，並壓縮會期至一周；二來臨近夏天開會，相信較高溫度有助壓抑瘟疫蔓延。而大陸今年勞動節共有5天長假。

若北京決定如常3月開會，據聞不少政協都不想「冒生命危險」上京，有政協提出以視訊開會，透過直播遠距聽取政府工作報告、開全體會議，認為科技上絕對做得到，選址可以是中聯辦，大陸省市則在各自會堂舉行。有關建議近日在政協群組中討論，有人表明支持，但中聯辦未回覆。

不過，有政協委員指出，兩會始終是中共每年的頂頭大事，領導人會公布全年經濟目標、重大政府決策，而且近年兩會講求會風會紀，若只視訊遠距開會，未免不夠莊嚴。

(中時 )