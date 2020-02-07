大陸武漢爆發新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情還無法控制下來，大陸許多地方政府已下令封城及延後開工。

據了解湖北武漢有5家LCD面板廠包含京東方、華星光電、天馬等都在湖北設廠，而廣東有8家LCD面板廠包含華星光電、超視、深超光電等企業，這也導致大陸在LCD面板業產能將受到衝擊，由於復工時間還沒有明確時間表，在全球面板採購商因應市場需求，進行轉單的業務措施，來防止產品無法正常出貨狀況。

由於廣東和湖北是大陸面板第一與第二大生產中心，武漢包括京東方10.5代線、華星光電6代線及天馬4.5代線，廣東包括超視10.5代廠及華星光電6代線。

光電協進會產業分析師林政賢認為，由於過去大陸廠商進行LCD廠房擴建，導致全球LCD面板這幾年價格跌落谷底，不過去年底隨著韓國兩大面板廠的退出和調整產能，以及目前武漢疫情雪上加霜導致大陸產能縮減，預估今年 LCD面板價格漲幅擴大。

根據 IHS Markit預測，近期電視面板每片面板價格提高 1～2美元，或許會提高到3～5美元。 2019年友達總營收2,688億元，年減12.6％，群創總營收2,519億元，年減 9.81％，兩虎在年成長率都呈現負成長。林政賢認為，此次大陸面板生產基地廣東和湖北省的淪陷，使當地產能受阻，也打亂面板供應鏈步調，由於友達及群創在大陸的產能皆低於8％，將有機會受惠到轉單效應，來直接替補大陸廠商產能缺口，營收有望反彈。

(工商 )