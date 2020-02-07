武漢肺炎疫情升高，國衛院表示，目前正全力投入合成胜●疫苗開發，力拚二至三個月得到結果，往臨床試驗前進。同步也推動重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗開發，預計三至五個月取得動物實驗結果並驗證其效果。

去年底新型冠狀病毒疫情爆發時，國衛院認為應該發揮其疫苗研發之專業，因此立即啟動防疫開發計畫，利用現有的技術平台與生物製劑廠的生產能量，日以繼夜積極推動兩個主軸：

1、以國衛院現有符合GMP法規且國內唯一核可生產馬血清之生物製劑廠，產製治療型馬血清，提供急重症患者，在非常緊急狀況下，使用選項之一。

2、開發預防型疫苗：國衛院的優勢在於有不同技術可以同時測試，目前正全力投入合成胜●疫苗開發，順利即可在二至三個月得到結果，往臨床試驗前進。同步也推動重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗開發，預計這些平台技術可以在三至五個月取得動物實驗結果並驗證其效果，由其中選定最佳的疫苗進行產程開發，順利情況下可於半年內進入臨床前試驗及臨床人體試驗。同時，國衛院也已經跟國內疫苗廠商密集開會與討論，協助其相關疫苗之開發。

國衛院表示，在這場戰疫中一定不會缺席，國衛院已經準備就緒，會持續以過去在疫苗研發及產製的經驗，為國人的健康而努力。

(工商 )