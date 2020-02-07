明尼蘇達雙城貝里歐斯（Jose Berrios）上季首度完成單季投滿200局的成就，是球隊最倚賴的先發投手，儘管如此，球季結束後進入生涯首次薪仲年的他，和球團談薪過程並不順利，雙方走上仲裁庭，最終球團方以402.5萬美元勝訴。

貝里歐斯上季出賽32場平生涯最佳，主投200.1局也是4年來新高，繳出14勝8敗、防禦率3.68、195次三振的成績單，即便如此，但季後在談薪上卻不是那麼順利；據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，貝里歐斯希望2020年球季年薪能夠提升到440萬美元，但雙城只願意支付402.5萬美元，最終走上仲裁庭，由球團方勝出。

這也是繼昨（6日）亞特蘭大勇士後，再度由球團贏得仲裁庭，格林（Shane Greene）在去年球季交易大限之前被底特律老虎交易至亞特蘭大勇士，原以為可為球隊守住最後一道防線，但他轉隊後表現卻出現大反差，終結者的位置一度被取代，而球季結束後，他要求球團支付675萬美元的薪水，但與球團認知出現差異，雙方走上薪資仲裁庭，最後由勇士勝出，只需支付625萬美元。

與許多前輩類似，貝里歐斯也遭遇生涯首個薪資仲裁年的困境，當年王建民連續2年拿下19勝後，於2008年球季前向洋基提出460萬美元的年薪，但洋基球團只肯給400萬美元，最終雙方走上仲裁庭，王建民敗訴。

(中時電子報)