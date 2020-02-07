武漢肺炎持續肆虐，據大陸國家衛健委通報，截至2月6日24時，確診病例累計達31161例，累計死亡人數636人。而根據武漢市中心醫院微博證實，是最早向外界披露新冠病毒卻遭公安指控為造謠的「吹哨者」李文亮醫生已於7日凌晨2點58分去世，不僅引起陸網民哀悼，包括紐時、CNN與BBC等國際各大媒體皆在第一時間以頭版新聞報導。

The death of Li Wenliang has ignited grief in China. By late Thursday, at least 618 people in Hubei had died from the the virus. But as they must go almost entirely unnamed, unmemorialized beyond their families, the role of icon falls on him alone. https://t.co/yOYMVVWPx0 — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) February 6, 2020

李文亮最初於2019年12月30日向外界發出防控預警，而被稱為疫情「吹哨人」。當時他在同學微信群組發了一條關於華南海鮮市場疫情的訊息，但不久後他就被當地派出所因「在互聯網發佈不實言論」，並遭公安要求簽訓誡書。武漢警方發佈通告稱已傳喚8名違法人員，李文亮即為其中之一。

《紐約時報》報導指出，李文亮的死引發了民眾巨大的悲傷和憤怒，許多人在微博上發帖要求大陸官方向李醫生及其家人道歉，甚至用關鍵字「#我要言論自由」在微博上分享貼文，內容多以中國憲法第二章第35條保證大陸人民享有言論自由為主，但最終被審查部門壓制下。

The two trending topics censored by Weibo tonight:



# Wuhan government owes Dr. Li Wenliang an apology #



# We want freedom of speech #



Both had tens of thousands of views before disappearing into this dark night. pic.twitter.com/LHEMsbn02I — Nectar Gan (@Nectar_Gan) February 6, 2020

美國有線電視新聞網（CNN）也指出，李文亮也於1月12日住院治療，並於1日確診為感染武漢肺炎。報導指出，陸官媒也十分關注李的狀況，但報導不一。《環球時報》首先在6日晚間10點40分在推特上指出李已過世，但在數小時後刪除。英國廣播公司（BBC）也指出，在武漢市中心醫院現場的記者與醫生向BBC與其他媒體表示，政府已經介入，也有其他陸媒指出，李當時仍在葉克膜搶救中，直到7日凌晨才由院方宣布過世。

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.



WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020

此外，除了陸官媒與政府先後向李文亮過世表達哀悼，世界衛生組織也在推特上表達哀悼。

(中時電子報)