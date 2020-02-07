武漢肺炎持續肆虐，據大陸國家衛健委通報，截至2月6日24時，確診病例累計達31161例，累計死亡人數636人。而根據武漢市中心醫院微博證實，是最早向外界披露新冠病毒卻遭公安指控為造謠的「吹哨者」李文亮醫生已於7日凌晨2點58分去世，不僅引起陸網民哀悼，包括紐時、CNN與BBC等國際各大媒體皆在第一時間以頭版新聞報導。
李文亮最初於2019年12月30日向外界發出防控預警，而被稱為疫情「吹哨人」。當時他在同學微信群組發了一條關於華南海鮮市場疫情的訊息，但不久後他就被當地派出所因「在互聯網發佈不實言論」，並遭公安要求簽訓誡書。武漢警方發佈通告稱已傳喚8名違法人員，李文亮即為其中之一。
《紐約時報》報導指出，李文亮的死引發了民眾巨大的悲傷和憤怒，許多人在微博上發帖要求大陸官方向李醫生及其家人道歉，甚至用關鍵字「#我要言論自由」在微博上分享貼文，內容多以中國憲法第二章第35條保證大陸人民享有言論自由為主，但最終被審查部門壓制下。
美國有線電視新聞網（CNN）也指出，李文亮也於1月12日住院治療，並於1日確診為感染武漢肺炎。報導指出，陸官媒也十分關注李的狀況，但報導不一。《環球時報》首先在6日晚間10點40分在推特上指出李已過世，但在數小時後刪除。英國廣播公司（BBC）也指出，在武漢市中心醫院現場的記者與醫生向BBC與其他媒體表示，政府已經介入，也有其他陸媒指出，李當時仍在葉克膜搶救中，直到7日凌晨才由院方宣布過世。
此外，除了陸官媒與政府先後向李文亮過世表達哀悼，世界衛生組織也在推特上表達哀悼。
(中時電子報)
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