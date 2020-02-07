工業電腦廠凌華（6166）今年營運成長動能看旺，加上面板大廠友達啟動公開收購，今（7）日續放量勁揚，最高大漲7.35％至55.5元，創近19個月新高，逼近57元的公開收購對價。早盤維持逾6.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群，成交量突破9890張，亦創5年半來最大量。

友達自今（7）日起至3月12日期間，將以每股57元對價公開收購凌華5～30％已發行普通股，收購達1087萬4863股即達成就門檻，希望藉此進一步深化策略夥伴關係、建立工商智慧物聯生態系。若友達公開收購達標、順利入股，可望取得凌華1席董事。

法人認為，友達結盟凌華，可望建立以面板為核心的智慧物聯方案業務，凌華則藉此具備面板零組件的採購優勢，並協助拓展智慧零售、智慧工廠等重要垂直領域，有利於未來採購成本下降、擴增新客源，對此策略結盟案正向看待，維持「買進」評等，目標價自52元上修至57元。

展望今年營運，凌華表示，上半年整體景氣狀況較去年相對明朗，首季訂單能見度狀況不錯，對營運審慎樂觀看待，但仍需觀察市況變化。法人表示，由於凌華去年比較基期較高，預期今年首季營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

法人看好凌華今年成長動能增溫，包括網通暨公建（NCP）、嵌入式平台及模組（EPM）及物聯網策略解決方案（IST）3大事業群均具成長動能，其中，NCP事業群營收看增逾35％、IST事業群成長5～10％，貢獻占比最高的EPM事業群亦可望持穩小增。

(時報資訊)