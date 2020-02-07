染疫郵輪「鑽石公主號」全船已有61人確診感染武漢肺炎，恐持續攀升中，該艘郵輪在1月31日有2600多人曾入境基隆港四處趴趴走；基隆市長林右昌說，這兩天全面清查觀光景點的工作人員、公車及計程車司機，目前無任何健康狀況異常情形。

林右昌指出，鑽石公主郵輪泊靠基隆至今，已有8天時間，目前基隆市的疫情穩定，疑似個案共有16例，其中14例已排除，還有2例一檢呈陰性，正在進行第二次檢測中，從醫學資訊來看，已接近傳染的高峰點，目前各地還沒有異常狀況。

林右昌說，這兩天市府全面加強清查境內主要觀光景點、場館以及各公有市場的工作人員有無異常通報，並追蹤郵輪旅客下船可能去的地方，甚至擴大到不一定去，但國人旅客可能去的地方，皆全面進行清潔整理消毒，希望把防疫工作做得更完整。

針對寶瓶星號預計明天下午1點，搭載1700多名旅客返抵基隆港，林右昌指出，中央與地方緊密合作，第一線由港口來進行相關防疫、檢測，市府在第二線提供備援整備，萬一真的有確診病例傳出，衛生局也擬定後送動線，請市民不用擔心。

另外口罩實名制上路首日，昨天基隆99個健保特約藥局已賣出2萬5000個口罩，多數有發送號碼牌，不會讓民眾乾等，秩序上也算良好，基本上可以滿足大家需求的，他也呼籲口罩數量仍有限，請大家共體時艱，將口罩留給醫護人員及需要的市民使用。

(中時 )