光南大批發連鎖店，發送口罩，彰化市掀起壯觀的排隊人潮。（吳敏菁攝）

光南大批發連鎖店，發送口罩，彰化市掀起壯觀的排隊人潮。（吳敏菁攝）

光南大批發連鎖店，發送口罩，彰化市掀起壯觀的排隊人潮。（吳敏菁攝）

光南大批發連鎖店，發送口罩，彰化市掀起壯觀的排隊人潮。（吳敏菁攝）

光南大批發連鎖店，發送口罩，彰化市掀起壯觀的排隊人潮。（吳敏菁攝）

儘管衛生單位呼籲健康的人不用戴口罩，但隨著武漢肺炎升溫，民眾揮不去恐懼，光南大批發連鎖店，今、明兩天在全台同步發送50萬片口罩，彰化縣在彰化市、員林市各分配的8000片，10點30分發號碼牌、11點整開始發送，一大早就吸引了民眾戴著口罩、大排長龍好幾公里，繞了好幾個街區，不少人傻眼頻頻詢問「是又在排什麼？」警方也動員站崗維持秩序，不到半小時就發放一空了。

武漢肺炎風暴，再度激發國人愛排隊的基因，這次光南批發連鎖店發送口罩，彰化再度掀起壯觀的排隊熱潮，有人好奇地問，「衛生單位不是一直呼籲健康的人不用戴口罩嗎？」得到是答案是「唉呀！大陸回台的人好多、好多啊！」民眾揮不去恐慌的陰霾，儘管遵守盡量少到人潮多的地方去，一聽到送口罩，還是有志一同，做好安全防護，帶著口罩，排隊領口罩去也。

不少人全家總動員，員林市還發生有人領３次被揪出來，彰化市排隊更是繞了好幾街區，從光復路、長安街到火車站前的漢堡點，至少一公里多，不少路人看到著壯觀畫面，聯想起排蛋黃酥，不禁打探是在排什麼啊？紛紛被白眼，「這時候還有什麼，就是口罩啦」，「那要不要錢？」「送的啦！」，「一次多少？」、「五片啦！」、「那不錯啊！」、「趕快來排」、「什麼沒號碼排了？」、「明天還有喔」、「那明天再來排」。

這次發放過程平順，但不少人只顧著要領口罩，附近街區機車亂停一通，警方維持秩序，也開了好幾張罰單，排隊人潮鼎盛媲美發財金，只不過名額有限，只發了1600個號碼台，很快地在半小時就結束了，不少人都決定，明天再來排。

(中時 )