光南大批發北門店7日免費發送一般口罩，民眾大排長龍。（程炳璋攝）

光南大批發北門店7日發送1萬片一般口罩。（程炳璋攝）

光南大批發發送口罩引來民眾大排長龍，警方出動警力維持交通秩序。（程炳璋攝）

光南大批發7日起連兩天在全台連鎖店發送口罩，僅管是非醫用口罩，台南北門路上一早照樣出現大排長龍的民眾，有的甚至上午6、7時就來排隊，驚動警方協助維持秩序，業者10時開店停休兩小時，全部員工投入發送工作。

光南大批發7日全台發送50萬片口罩，每人可領取5片，北門店上午10時30分開始發送2000人共1萬片口罩，雖然已知是非醫療用口罩，得知消息的民眾陸續趕來排隊，上午6、7時就有人開始在店門口等候，發送時排隊民眾已從北門路穿梭地下道，排到前鋒路上，警方出動維持交通秩序。

業者上午開店不營業，員工投入發送口罩工作，先發出號碼牌給排隊民眾，業者花了約兩個小時才發完口罩。有民眾趕來已沒有號碼牌，直呼可惜，業者安慰說「沒關係，明天還會發2000人」。

光南北門店總經理秘書許砡菁表示，公司本來就有賣口罩，年前訂了一批貨，因為在香港卡關延後送達，收到貨時，台灣的肺炎疫情已經嚴重，雖是非醫療口罩，公司仍拿出作有意義的贈送，現在外面一罩難求，每家店家的口罩櫃都是空的，大家都買不到，所以仍有很多人來領取。

光南大批發北門店口罩領取秩序平和，有民眾領取後直呼感謝，有的拿著口罩在店門口拍照，對業者投入人力發送口罩的善舉表達欽佩。

(中時 )