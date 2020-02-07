台北市立大直高中陳品劭。（科教館提供／李侑珊台北傳真）

加拿大高中生Shaan Baig國外青少年科學獎。（科教館提供／李侑珊台北傳真）

2020台灣國際科學展覽會於今(7)日上午舉行，來自私立復興實驗中學的陳禹縉找到新癌症治療藥物機制，台北市立大直高中陳品劭則探討網路瀏覽原理，兩人雙雙獲頒今年度台灣國際科展青少年科學獎。國外青少年科學獎則由來自加拿大高中生Shaan Baig獲得，透過研究盼對阿茲海默症治療提供新的方式。

2020台灣國際科展共有來自14個國家及地區的學子參與，作品共283件，最終選出62件獲獎，其中有17件作品、29名學生將代表台灣，參加美國國際科技展覽會（ISEF）等重大競賽。

陳禹縉認為，現今癌症標靶藥物的成效不如預期，因此積極尋找新的癌症治療藥物。他研究新核准的標靶藥物，發現此藥物不但能誘發肺癌細胞凋亡(apoptosis)，同時也能誘發肺癌細胞自噬死亡(Autophagy)，而此兩種現象正與AMPK蛋白質細胞有關聯；他的研究也發現Palbociclib是透過AMPK-PP5途徑促進肺癌細胞死亡。由於此研究發現新藥Palbociclib可誘發肺癌細胞凋亡，也可誘發肺癌細胞自噬死亡，將有助於癌症標靶藥物的研發。

陳品劭的參賽題目為「改良式廣度優先網路爬蟲演算法之組合分析研究」，來自於由分散網路爬蟲搜尋網址中進行相關發想，發現它的本質是所謂「哈密頓路徑(Hamiltonian path)問題」中一筆畫的NP-hard 問題。

陳品劭因此藉由自行定義的K-錯排遞迴之性質來進行此研究，最後透過電腦模擬及組合數學分析推導，提出改善以k-錯排應用至分散網路爬蟲的最佳化方式。

而國外青少年科學獎則由來自加拿大的 Shaan Baig。他發現，由於目前阿茲海默症的抗體診斷方法，大多都為侵入性的腰椎穿刺，且缺乏專一性，因此設計一種新穎的奈米碳量子點(Carbon Dots)及專一性的抗體複合體。這種會發近紅光的複合體能夠穿越血腦屏障(Blood Brain Barrier)，進而去定量腦中阿茲海默症的抗體，對阿茲海默症的治療提供新的方式。

副總統陳建仁今日獲邀出席活動，他在致詞時勉勵學子在錯誤中成長，鍥而不捨投入科學研究，並養成從生活中發現問題的習慣，尋找研究方向，擬定創意的題目，並憑藉著濃厚的熱情，在不斷的實驗和錯誤中學習成長。

(旺報 )