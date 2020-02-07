好市多掀衛生紙之亂。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多祭出，一張會員卡限購一串衛生紙。（圖／何立雯攝）

口罩之亂才剛緩和，好市多竟又爆出「衛生紙之亂」，只見原貼文中的照片貨架全空，掛著售罄的標示。該貼文曝光後，立刻引來網友痛批，無知真可怕！對此，好市多無奈祭出限購手段。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO照表示，自己習慣用好市多KS的三層衛生紙，想補貨竟然賣光了，只見照片中，貨架上空空如也，僅掛著「目前已全數售完」的牌子，讓原PO直呼，難道繼口罩之亂後，衛生紙之亂2.0也來了。

貼文曝光以後，隨即引發熱議，不少網友紛紛留言斥責，無知真的很可怕，昨天看到香港掃貨，今天就盲目跟風？台灣的衛生紙是自給自足，且有非常多的衛生紙工廠，根本不需要亂搶購，真的不懂那些一有風吹草動就瘋搶的無知者。

衛生紙是國產的，並不會買不到。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品老實說》）

而中時電子報致電好市多門市詢問，也確認現在好市多限購衛生紙，一張會員卡只能買一串衛生紙。

(中時電子報)