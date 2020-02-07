元大投顧認為，武漢肺炎給予市場修正這波行情走到景氣循環前面的機會，由於其屬於非經濟事件，對行情的影響可稱為「不確定性」而非「風險」，但畢竟市場對於不確定性缺乏經驗，所以短線要等到確診高峰過後才真的可以解除警報，但理論上不會改變基本面循環向上的長線格局，因此對於這次武漢肺炎所造成的行情拉回，研判是這波因為景氣復甦長多的「重設（reset）」，一旦確診高峰確定，或行情拉回到合理評價後，就會比較平穩一點。

長期來看非經濟事件不會改變行情與基本面的方向，而如前所述，目前全球景氣處在3~5年景氣循環擴張期的初期、全球資金相當寬鬆、經濟政策不確定性也降低，市場在長多基本面的保護下仍然有所韌性。現在的問題只不過短線行情有點走的過度，超前景氣循環對應的位置，且目前以席勒（RobertShiller）所提出的經過景氣循環調整過後的本益比來看，目前台股的評價也超過長期趨勢約5~10％。

整體而言，武漢肺炎視為是一個全球金融市場的「重設（reset）」，讓市場適度的修正到合理的評價或者等到不確定性過去後再重新開始。

(工商 )